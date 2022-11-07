«Я так за все своє життя не кричав» – поліцейський із Херсонщини про катування в окупації

Іван Антипенко

Ольга Балан народжувала свою доньку в підвалі – російські окупанти не дозволили родині виїхати до Кривого Рогу, а при спробі втекти пригрозили розстрілом. Чоловіка жінки, Сергія, російські військові катували через відмову співпрацювати – били молотком по обличчю, застосовували струм. Як родина Балан з Великої Олександрівки Херсонської області пережила російську окупацію, читайте в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Без шансів на виїзд

Ольга Балан була вагітною, коли почалася війна. Родина не встигла виїхати з Великої Олександрівки, а згодом окупанти вже не випускали, через те, що чоловік жінки Сергій – український поліцейський.

– Ми пережили страхіття. Довелося донечку народжувати у підвалі, тому що не дозволили (окупанти – ред.) їхати в Кривий Ріг, а їхати в Росію не дозволила гордість. Та і взагалі, я люблю свою країну, чому я повинна була кудись виїжджати. З чоловіком попередні пологи були партнерські, тому вирішили, що ми якось справимося, справилися.

За її словами, коли родина хотіла втекти на підконтрольну владі України територію, окупанти вже знали, що її чоловік поліцейський. Тому шанси були невеликі.

Нам сказали, якщо ви спробуєте втекти, то вас розстріляють

– Нам просто не дозволили виїхати. Нам сказали, якщо ви спробуєте втекти, то вас розстріляють. Перевіряли майже кожного дня. Були тут блокпости, у нас навіть втекти не було можливості. Коли ми вирішили ризикнути, вони прийшли, побачили, що у нас зібрані речі, і чоловіка забрали в полон.

– Чоловіка коли забрали, я залишилася сама і вагітна. Мені потрібно було народжувати з дня на день. Ми їх тут благали і сусідка прибігала і просила: «Відпустіть чоловіка, як же їй народжувати, якщо почнуться пологи?». Ставлення до нас взагалі настільки жорстоке з боку їхньої поліції… Якщо ще солдати могли закривати на щось очі, то поліція дуже жорстока, вони навіть в інших поліцейських розстріляли собак. Заходили просто в будинок, розстрілювали в будинках собак. Ми це знали і свою собаку приховували, вона з нами весь час була.

«Зустріли з куском труби»

За словами Сергія Балана, його разом з іншими затриманими людьми окупанти привезли до місцевого відділку поліції, де закривали у підвальних камерах. Українець каже, що в приміщенні базувалися ФСБшники. Там вони фотографували затриманих, знімали відбитки пальців, брали мазки і там же катували. Сергію окупанти запропонували співпрацю – очолити місцеву поліцію, але він відмовився.

Посадив на стілець, дістав пістолет, почалися постріли над головою

– Мене з дому забрали, відразу туди повели. На подвір'ї зустрів їхній воїн якийсь в балаклаві з куском труби в руках. Почав мене лупити по ногах цією трубою: «А ти ще поліцейський? Давайте його в гараж». Посадив на стілець, дістав пістолет, почалися постріли над головою. Потім у мене забрали пневматичний пістолет, він мені направив в пах і щелчок. Потім каже: «Я до тебе ще прийду».

– Серед ночі, я так зрозумів, якась перезмінка була, то вони вривалися, світили ліхтарями, купа пострілів зі словами: «Підіймайся». Я піднявся, хто з руки, хто з ноги збивали з ніг мене. Добивали ногами, коли я вже лежав на підлозі. Казали: «Вставай». Я вставав, але здачі давати не можеш, бо розумієш, якщо зараз рипнешся, буде гірше. Потім був посуд. Стелаж стояв з посудом – ці тарілки, чашки, все розліталося на моїй голові.



На наступний день тортури не припинялися, згадує Сергій.

Питають мене: «Знаєш, що це таке?» Я сказав, що не знаю. Тоді кажуть: «Ну зараз дізнаєшся». То був струм

– Почали бити прикладом по спині, по голові, били навіть молотком по голові, що м'ясо відбивають. Потім чую, мотають проводи якісь. Думаю, що детектор якийсь. Вони питають мене: «Знаєш, що це таке?» Я сказав, що не знаю. Тоді кажуть: «Ну зараз дізнаєшся». То був струм, починають струмом катувати. Я вам скажу, що те, що в підвалі було, то все квіточки, можна ще терпіти, але ось цей струм… Я так за все своє життя не кричав, як тоді, я їх благав: «хлопці, не треба». Але ж ніхто не чув.



У райвідділку поліції чоловіка протримали три доби.



– Приїхали ФСБ, знову допити. Чую кажуть: «Якщо ми щось знайдемо, тобі не жити». Я розумію, що якщо знайдуть вдома всю зброю, то розстріляють всю родину. Вирішив, що віддам свою зброю, може, відчепляться. Показав їм місце, самі викопали, бачу, що задоволені.

«Ти їдеш до Росії»

Згодом Сергія відвезли в Нову Каховку, а дружині наказали збиратися та їхати до Росії. За словами Ольги, вона категорично відмовилася виїжджати з України.

Вони ж били молотком для відбивання мʼяса його по обличчю. Дитина як побачила, дуже перелякалася

– Кажуть: «Збирайте речі, ти їдеш до Росії». Вони перелякали нашого трирічного сина, він як побачив батька, все біле простирадло кров'ю залите. В нього (чоловіка – ред.) все обличчя було в кривавих саднах. Вони ж били молотком для відбивання мʼяса його по обличчю. Я не могла зрозуміти, що це за цятки. Дитина як побачила, дуже перелякалась, ми дитину довго тоді не могли заспокоїти.

– Мені кажуть: «Збирайся». Я розплакалася, сказала, що не поїду. Вони: «Чому ти не хочеш їхати? У нас краще». Кажу: «Та ні, це моя країна, я тут хочу залишитися». Вони: «Збирайся, нам такі підходять». Я відмовилася, вони наполягали все одно: «Якщо ти не поїдеш, то де ти будеш народжувати?»

«Зрізали татуювання ножем»

Коли Сергія перевезли до відділу поліції у Новій Каховці, одразу стали бити та зʼясовувати, чи є татуювання на тілі, розповів чоловік. За його словами, в камері, де він перебував, були ще затримані окупантами українці.

Дали йому ложку в зуби, хтось тримає, хтось ріже, там треба було вирізати наживо квадрат

– Там був хлопець на плечі у якого – німецький хрест, йому дали годину, сказали: «Як хочеш – прибери». Цей хлопець – в нього спина, перед і ноги – чорні, він не міг не присісти, ні лягти. Нас забрали на роботи – мити, прибирати. Ми знайшли кусок канцелярського ножа пронесли в камеру. Цей хлопець каже: «Я не хочу вас підставляти, тому ріжте». Бо якщо він не прибирає це (татуювання – ред.), то страждають всі, по одному виводять і починають знущатися. Ну дали йому ложку в зуби, хтось тримає, хтось ріже, там треба було вирізати наживо квадрат.

Сергія протримали у Новій Каховці ще дві доби, а потім відпустили, залишивши йому сім-картку без телефону.

Усі місцеві, які перебували тут, скидалися коштами, щоб заплатити за таксі, щоб я якось дістався до дружини

– Був таксист, але всі вони боялися переїхати через Каховську ГЕС. Далі потрібно було якось перейти на ту сторону, щоб мене забрали, доставили якось додому. Пішов на автостанцію. Завдяки добрим людям, які дали кошти, я добрався до Берислава, там мене зустрів перший таксист. Він довіз мене до Милового. Там мене забрав другий таксист. Це вже було дві пересадки. Усі місцеві, які перебували тут, скидалися коштами, щоб заплатити за таксі, щоб я якось дістався до дружини.

Дорогою додому чоловіка знов перестріли російські військові. Під їхнім супроводом та новими погрозами катувань і тортурів Сергій все ж дістався рідного дому, де дружина вже готувалася народжувати доньку Єву. За словами херсонця, окупанти заборонили йому виходити з подвірʼя і навіть дивитися в їхній бік, російські військові постійно слідкували за домом. Так родина жила вже до самої деокупації.

Подружжя Балан стверджує, що в їхньому селищі досі залишаються жителі, які співпрацювали та допомагали окупантам затримувати інших херсонців, які потім потрапляли до підвалів і переживали тортури.



З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.