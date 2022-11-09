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Рідні загиблих допомагають встановлювати воєнні злочини Росії (фотосвідчення)

В Ізюмі Харківської області люди здають ДНК, щоб ідентифікувати тіла своїх рідних, які загинули внаслідок агресії Росії проти України, а також катувань та страт. На звільнених від російських військ територіях України ексгумували близько тисячі тіл загиблих цивільних і військових. Наразі, експерти зіткнулися із проблемою необхідності ідентифікувати велику кількість тіл, і не лише встановити особи загиблих, а й з'ясувати за яких обставин і через що вони загинули. Все це має бути належно встановлено та юридично зафіксовано також «для підтримання в подальшому публічного обвинувачення в Міжнародному кримінальному суді щодо Росії та її акту агресії», – розповів агенції АР речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Джерело: AFP, Reuters, AP

Люди чекають своєї черги, щоб здати ДНК для ідентифікації тіл своїх померлих родичів. Ця лабораторія була розгорнута цього тижня в Ізюмі на Харківщині, щоб офіційно ідентифікувати щонайменше 450 тіл, знайдених у місцях масових поховань, без проходження родичами виснажливої візуальної експертизи. Ізюм Харківської області, 4 листопада 2022 року
1 Люди чекають своєї черги, щоб здати ДНК для ідентифікації тіл своїх померлих родичів. Ця лабораторія була розгорнута цього тижня в Ізюмі на Харківщині, щоб офіційно ідентифікувати щонайменше 450 тіл, знайдених у місцях масових поховань, без проходження родичами виснажливої візуальної експертизи. Ізюм Харківської області, 4 листопада 2022 року
78-річна Анна Сухова заповнює документи для розслідувачів воєнних злочинів Росії в Україні.&nbsp; Жінка також здала ДНК, щоб підтвердити особу свого загиблого брата
2 78-річна Анна Сухова заповнює документи для розслідувачів воєнних злочинів Росії в Україні.  Жінка також здала ДНК, щоб підтвердити особу свого загиблого брата
Чоловік проходить ДНК-тест у пересувній лабораторії в Ізюмі
3 Чоловік проходить ДНК-тест у пересувній лабораторії в Ізюмі
На фотографії від 4 листопада видно порожні могили після ексгумації захоронених там тіл. Ексгумацію проводять українські слідчі, які фіксують воєнні злочини російської армії в Україні. Ізюм був окупований російськими військами з початку квітня до початку вересня, коли масований український контрнаступ витіснив армію РФ з Харківської області
4 На фотографії від 4 листопада видно порожні могили після ексгумації захоронених там тіл. Ексгумацію проводять українські слідчі, які фіксують воєнні злочини російської армії в Україні.

Ізюм був окупований російськими військами з початку квітня до початку вересня, коли масований український контрнаступ витіснив армію РФ з Харківської області
Співробітники ДСНС відпочивають під час ексгумаційних робіт на місці масового поховання в Ізюмі 16 вересня. Після звільнення Ізюма було виявлено кілька масових поховань. В одному з них виявили тіла 440 людей
5 Співробітники ДСНС відпочивають під час ексгумаційних робіт на місці масового поховання в Ізюмі 16 вересня.

Після звільнення Ізюма було виявлено кілька масових поховань. В одному з них виявили тіла 440 людей
Українські прокурори та судмедексперти оглядають згорілу автівку в Ізюмі. Фото від 31 жовтня 2022 року. За словами місцевих очевидців, під час окупації російські війська застрелили в цьому автомобілі або біля нього трьох людей
6 Українські прокурори та судмедексперти оглядають згорілу автівку в Ізюмі. Фото від 31 жовтня 2022 року.

За словами місцевих очевидців, під час окупації російські війська застрелили в цьому автомобілі або біля нього трьох людей
Чоловік виходить із мобільної ДНК-лабораторії в Ізюмі, 4 листопада 2022 року. Тестування ДНК дозволяє встановити особу без потреби візуальної ідентифікації тіла, яка не тільки є психологічно дуже важкою, а й дуже ускладнена станом самих ексгумованих тіл
7 Чоловік виходить із мобільної ДНК-лабораторії в Ізюмі, 4 листопада 2022 року.

Тестування ДНК дозволяє встановити особу без потреби візуальної ідентифікації тіла, яка не тільки є психологічно дуже важкою, а й дуже ускладнена станом самих ексгумованих тіл
Працівниця заводу Інна Купріянова чекає, щоб здати ДНК для ідентифікації її батька. Ізюм, 4 листопада 2022 року. На Харківщину направили кілька слідчих груп. Генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що групи будуть &laquo;перевіряти зруйновану інфраструктуру, а також факти вбивств місцевих жителів&raquo;
8 Працівниця заводу Інна Купріянова чекає, щоб здати ДНК для ідентифікації її батька. Ізюм, 4 листопада 2022 року.

На Харківщину направили кілька слідчих груп. Генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що групи будуть «перевіряти зруйновану інфраструктуру, а також факти вбивств місцевих жителів»

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