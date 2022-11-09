Рідні загиблих допомагають встановлювати воєнні злочини Росії (фотосвідчення)

В Ізюмі Харківської області люди здають ДНК, щоб ідентифікувати тіла своїх рідних, які загинули внаслідок агресії Росії проти України, а також катувань та страт. На звільнених від російських військ територіях України ексгумували близько тисячі тіл загиблих цивільних і військових. Наразі, експерти зіткнулися із проблемою необхідності ідентифікувати велику кількість тіл, і не лише встановити особи загиблих, а й з'ясувати за яких обставин і через що вони загинули. Все це має бути належно встановлено та юридично зафіксовано також «для підтримання в подальшому публічного обвинувачення в Міжнародному кримінальному суді щодо Росії та її акту агресії», – розповів агенції АР речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Джерело: AFP, Reuters, AP