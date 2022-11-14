Генасамблея ООН закликала Росію виплатити репарації Україні

Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй закликала притягнути Росію до відповідальності за порушення міжнародного права через вторгнення в Україну, включно з виплатою репарацій.

Відповідну резолюцію 14 листопада підтримали 94 зі 193 членів асамблеї, проти проголосували 14, 73 утрималися.

У документі наголошується, що Росія має бути притягнута до відповідальності за порушення міжнародного права в Україні і «повинна нести юридичні наслідки за всі свої міжнародно протиправні дії, включаючи відшкодування за збитки і втрати, спричинені такими діями».

У резолюції визнається необхідність створення «міжнародного механізму відшкодування».

Резолюції Генасамблеї ООН не мають обов’язкової сили, але мають політичну вагу.

18 жовтня міністр юстиції Денис Малюська анонсував, що вже цієї осені Генасамблея ООН ухвалить рішення про створення міжнародного механізму примусової виплати репарацій РФ для України.

27 жовтня у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії правоохоронці зафіксували вже близько 40 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військовими на території України.

30 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наступний рік стане визначальним для притягнення до відповідальності керівництва Росії за воєнні злочини, вчинені в Україні.