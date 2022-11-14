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ОГП: на деокупованій Херсонщині виявили тіла подружжя фермерів

Українські військові увійшли до Херсона 11 листопада, завершивши таким чином російську окупацію, яка тривала понад вісім місяців

На деокупованій Херсонщині правоохоронці виявили тіла подружжя фермерів, які загинули під час окупації, повідомив Офіс генпрокурора.

«За попередніми даними, у серпні 2022 року під час окупації смт Архангельське Високопільської територіальної громади військовослужбовці ЗС РФ вбили місцеве подружжя фермерів у їх власному погребі на території домоволодіння... При поверховому огляді тіл встановлено ушкодження черепів. Наразі їх направлено для проведення судово-медичної експертизи», – зазначають в ОГП.

11 листопада правоохоронці виявили на звільненій від російських військ території Херсонщини останки тіл цивільних мешканців. За попередніми даними, вони належать трьом місцевим мешканцям, які загинули під час окупації населеного пункту.

Москва, попри численні докази, заперечує свої атаки на цивільних та воєнні злочини своїх військових в Україні.

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