Поліція: на Херсонщині російський снаряд поцілив у приватний будинок – загинули дві жінки, травмоване немовля

На Херсонщині російський снаряд поцілив у приватний будинок – загинули дві жінки, травмоване немовля, повідомила у фейсбук поліція Херсонської області.

«Під час масованих обстрілів армією рф ворожий снаряд потрапив у будинок мирних мешканців. Під завалами опинилася родина. Дві жінки загинули, чотиримісячний хлопчик з тяжкими травмами перебуває в лікарні міста Кривий Ріг», – йдеться у повідомленні.

У поліції не уточнюють, де і коли це сталося.

За минулі дві доби поліція відкрила 51 кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів російської армії на території Херсонської області.

12 листопада голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив про обстріл російськими військами Горностаївки Каховського району. Тоді, за його даними, загинули дві жінки, близько 10 будинків були пошкоджені.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.