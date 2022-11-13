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Окупанти перетворили Мелітополь і район на «суцільну військову базу» – Федоров

За даними Івана Федорова, окупанти розставляють військову техніку у житлових кварталах

Окупанти перетворили захоплений Мелітополь і Мелітопольський район на «суцільну військову базу», повідомляє мер міста Іван Федоров.

За його даними, за останній тиждень до Мелітополя прибували колони окупантів як з боку Херсона, так і зі сторони тимчасово окупованого Токмака Запорізької області.

«По периметру Мелітополя будують укріплення та фортифікаційні споруди. Військові розселяються у захоплені будинки, школи і дитсадки. Військову техніку розставляють у житлових кварталах. У 22-у школу Мелітополя сьогодні завезли автобуси з днрівцями. У дворі навчального закладу розставили «Гради». У Кирилівці розселились у захоплених базах відпочинку», – написав він у телеграмі.

Федоров повідомив, що у Приазовській, Нововасилівській та Олександрівській громадах окупанти зламують і займають порожні будинки.

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що у Мелітопольському районі Запорізької області окупанти нарощують своє угруповання, а до міста прибувають колони з боку Токмака.

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