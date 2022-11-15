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У Києві щонайменше одна людина загинула внаслідок обстрілу – Кличко

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Унаслідок ракетного обстрілу 15 листопада в Києві щонайменше одна людина загинула, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«На Печерську, в одному з будинків, куди влучила ракета, рятувальники виявили тіло одного загиблого. Рятувально-пошукові роботи тривають», – повідомив Кличко в телеграмі.

По всій території України оголошена повітряна тривога, влада Києва повідомила про щонайменше три влучання в житлові будинки.

24 жовтня керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що російські запаси ракет – «майже вичерпані».

За даними президента України Володимира Зеленського, за вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти України.

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