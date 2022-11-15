«Ось що Росія каже про мирні переговори»: Кулеба про ракетну атаку по Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував ракетні удари по регіонах України 15 листопада.

«Російські ракети вбивають людей і руйнують інфраструктуру по всій Україні просто зараз. Ось що Росія може сказати з приводу мирних переговорів. Досить пропонувати Україні прийняти російські ультиматуми!» – заявив Кулеба в своєму твітері.

Він додав, що єдиним способом покласти край «терору» Росії є зміцнення збройних спроможностей і принципів України та її партнерів.

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Про російські атаки по об’єктах критичної інфраструктури 15 листопада повідомили в Києві та Київській області, на Львівщині, Вінниччині, Рівненщині, Житомирщині, Полтавщині та Кіровоградщині.