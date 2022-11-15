Російські удари пошкодили щонайменше 10 будівель на Київщині, без жертв – голова поліції області

Правоохоронці Київської області фіксують наслідки ракетних ударів у регіоні, повідомив начальник обласного управління Національної поліції Андрій Нєбитов.

Зокрема, він повідомив про удар по одному з районів Київщини, який пошкодив житловий будинок.

«10 будинків пошкоджено через атаку окупантів в одному із районів Київщини. В той же час, завдяки успішній роботі сил ППО потерпілих серед цивільного населення немає», – додав голова поліції в своєму Телеграмі.

Згодом Нєбитов повідомив про фіксацію наслідків ракетних ударів у ще одному районі області, де також були пошкоджені будівлі, але ніхто не постраждав.

«Нині поліцейські обмежили рух автотранспорту на трасах даної громади у зв’язку із ракетними обстрілами. Просимо громадян поставитись із розумінням до тимчасових обмежень», – додав він.

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Раніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко назвав критичною ситуацію з енергетикою внаслідок ударів по півночі та центру України.

Про російські атаки по об’єктах критичної інфраструктури 15 листопада повідомили в Києві та Київській області, на Львівщині, Вінниччині, Рівненщині, Житомирщині, Полтавщині та Кіровоградщині.