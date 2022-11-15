Можливі ще близько 20 ракетних ударів – Зеленський

Росія завдала 85 ракетних ударів по Україні 15 листопада, повідомив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Більшість із них, за його словами, були націлені на енергетичну інфраструктуру.

«Зрозуміло, чого хоче ворог. Він свого не доб’ється. Ще попереду може бути біля 20 ударів. Тож дуже прошу вас всіх, бережіть себе і будьте в укриттях деякий час. Знаю, що удари відключили нашу енергетику в багатьох містах. Працюємо, все відновимо, все переживемо», – сказав він.

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Раніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко назвав критичною ситуацію з енергетикою внаслідок ударів по півночі та центру України.

Про російські атаки по об’єктах критичної інфраструктури 15 листопада повідомили в Києві та Київській області, на Львівщині, Вінниччині, Рівненщині, Житомирщині, Полтавщині та Кіровоградщині.