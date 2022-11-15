Російська влада повідомила про загиблих унаслідок обстрілу міста Шебекіно поруч із кордоном України

Двоє людей загинули та ще троє постраждали ввечері 15 листопада внаслідок обстрілу міста Шебекіно, розташованого в російській Бєлгородській області на кордоні з Україною. Про це повідомив керівник області В’ячеслав Гладков. За його словами, ще троє людей госпіталізували.

Губернатор заявив, що основного удару зазнав двоповерховий житловий будинок, у ньому пошкоджено покрівлю та опалення. У двох сусідніх двоповерхових будинках вибило вікна. Як пише видання «7×7», снаряд влучив до магазину «Кришталь Білогір'я».

Бєлгородська область Росії межує з Харківською та Луганською областями України, які були і залишаються зоною бойових дій з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. З 20 жовтня у цьому регіоні та інших прикордонних з Україною областях Росії діє режим «середнього рівня реагування», який, серед іншого, дозволяє місцевій владі тимчасово відселяти людей у безпечні райони та обмежувати свободу пересування.