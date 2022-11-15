У Кремінній війська РФ втратили «управління окремими підрозділами» через обстріли ЗСУ – Генштаб

Російські війська продовжують наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках на Донбасі, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Крім того, армія Росії намагається втримати тимчасово захоплені території та стримати Сили оборони України, в тому числі обладнує оборонні рубежі на лівому березі Дніпра.

Крім того, штаб прокоментував масований ракетний удар по військовій та цивільній інфраструктурі України.

«Результати роботи засобів ППО Сил оборони України та наслідки ударів противника по обʼєктах критичної інфраструктури наразі уточнюються. Крім того, окупанти не припиняють обстрілювати позиції наших військ та населені пункти по лінії зіткнення», – зазначає командування.

Штаб зафіксував обстріли в кількох регіонах України. На півночі ситуація не змінюється: за зведенням, Білорусь продовжує підтримувати російську агресію через надання своєї інфраструктури, території та повітряного простору.

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«В результаті вогневого ураження в районі населеного пункту Кремінна Луганської області у російських загарбників спостерігається втрата управління окремими підрозділами. Особовий склад цих підрозділів планує втекти зі своїх рубежів та відійти в місто», – йдеться в повідомленні.

Командування також повідомляє, що в окупованій Кадіївці на Луганщині російські військові проводять примусову мобілізацію місцевих.

«В окремих районах тимчасово окупованої території Луганської області фіксуються випадки вимагання коштів за можливість уникнення мобілізації. Так, у Старобільському районі представники місцевих так званих «силових структур» пропонують уникнути «мобілізації» за грошову винагороду сумою до 15 тисяч доларів», – повідомляє штаб.

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ЗСУ також звітують про обстріли російських позицій протягом доби. Зокрема, йдеться про удари по скупченнях живої сили у Благовіщенці та в Мелітополі на Запоріжжі.

За даними командування, у Скадовському та Генічеському районах Херсонщини окремі російські підрозділи залишають населені пункти і виїжджають у напрямку окупованого Криму.