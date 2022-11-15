«Для перевірки даних» – усі військовозобовʼязані в Білорусі мають зʼявитися до військкоматів

Міністерство оборони Білорусі зобовʼязало до кінця року зʼявитися до військкоматів усіх військовозобовʼязаних «для перевірки облікових даних», повідомило 15 листопада державне інформаційне агентство БЕЛТА. У відомстві заявили, що ці заходи нібито мають плановий характер.

«Військові комісаріати продовжують планову перевірку облікових даних військовозобовʼязаних, що проводиться за дорученням глави держави. Під час перевірки виклик громадян на пункти збору військових комісаріатів, місцевих виконавчих та розпорядчих органів здійснюється переважно повістками. З середини листопада до кінця цього року облікові дані будуть звірені у всіх без винятку військовозобовʼязаних, які перебувають на військовому обліку», – заявили в Міноборони.

Влада Білорусі нещодавно оголосила про створення спільного з Росією «угруповання військ»: українські експерти не виключали, що вона може бути використана для повторного вторгнення в Україну з території Білорусі. Після цього жителям Білорусі стали приходити повістки до військкоматів – попри те, що офіційно мобілізацію в Білорусі не оголошено, а всі публікації про неї у Міністерстві оборони називають фейком.

14 листопада стало відомо, що військовий комісаріат Брестської області Білорусі замовив друк 180 тисяч мобілізаційних повісток: відповідний тендер було розміщено на білоруському порталі державних закупівель. У документі також зазначаються десятки тисяч інших документів, необхідних для екстреного призову до армії.

Білоруський опозиціонер Анатолій Лебедько з посиланням на анонімні джерела також повідомляв, що до державного закону «Про надзвичайний стан» у Білорусі були таємно внесені поправки, які дозволять білоруським військовим брати участь у бойових діях за межами країни. За словами Лебедька, ця норма має набрати чинності з 25 січня 2023 року.