Країни G7 попередили Мінськ про фінансові наслідки у разі прямої участі у війні РФ проти України

Країни «Групи семи» (G7) попередили владу Білорусі про «величезні додаткові витрати» у разі прямої участі цієї країни у війні РФ проти України.

«Якщо білоруська влада ще більше залучить Білорусь до агресивної війни РФ проти України, зокрема дозволятиме російським збройним силам використовувати територію Білорусі для запуску ракет, націлених на Україну, країни «Групи семи» покладуть на режим величезні додаткові витрати», – йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі голів зовнішньополітичних відомств, опублікованій у п’ятницю на сайті МЗС Німеччини.

«Група семи» є неформальним міжнародним клубом, до якого входять США, Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція та Японія.

Напередодні у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом жовтня Росія перекинула до Білорусі залізницею військову техніку, майно і солдатів, вказавши, що таким чином РФ продовжує використовувати Білорусь для завдання ударів по території України.

Олександр Лукашенко, фактичний лідер Білорусі, раніше заявив, що біля українського кордону буде розгорнуте регіональне угруповання військ. При цьому він послався на «загрози» з боку України та Заходу, не надавши доказів своїх слів.

Водночас українська розвідка стверджує, що Лукашенко не впевнений, що білоруси готові підтримати можливу участь Білорусі у війні проти України.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

За співучасть у війні, яку розв’язала Росія, проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції.