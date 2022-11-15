У розвідці США підтвердили, що російські ракети залетіли на територію Польщі – AP

Високопоставлений чиновник розвідки США, якого цитує агентство AP, заявив, що російські ракети 15 листопада впали на території члена НАТО Польщі, внаслідок чого загинули дві людини.

Речник польського уряду Пьотр Мюллер не підтвердив цю інформацію від неназваного посадовця, але сказав, що керівництво країни проводить екстрену нараду через «кризову ситуацію». Уряд не наводить деталей щодо того, чи пов’язане засідання з російським масованим обстрілом України.

Польські ЗМІ раніше повідомляли, що двоє людей загинули 15 листопада після влучання ракети в Пшеводуві, польському селі поблизу кордону з Україною.

Постраждала і сусідня Молдова, що залишилася частково без світла через російські обстріли України 15 листопада.

За числом випущених Росією ракет удар 15 листопада не поступається першому такому масованому нападу, здійсненому 10 жовтня. Результатом є те, що українські енергетики оголосили про застосування екстрених відключень. Мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах. Крім того, внаслідок ударів по Україні знеструмлення спостерігалося і в сусідній Молдові.