Голова «Укренерго» про ситуацію в енергосистемі: «найсерйозніша за всю історію»

Ситуація в українській енергосистемі є «найсерйознішою за всю історію», але керованість системою зберігається, а енергетики роблять все для відновлення енергопостачання, повідомив голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Ситуація – серйозна, найсерйозніша за всю історію, але ми зберігаємо керованість системою. Ворог знову вразив українську енергомережу – під вогнем опинилися об’єкти по всій країні. З початку жовтня це вже шоста масована атака на енергетичну інфраструктуру країни, цього разу найбільша: близько ста ракет. Кожна ракета летіла з метою занурити Україну у темряву», – написав він у фейсбуці.

За словами Кудрицького, удар був здійснений «із цинічним розрахунком» – в момент початку пікового споживання, щоб енергетикам було важче впоратися з навантаженням.

«Зараз, в ці хвилини енергетики вже відновлюють об’єкти, вже працюють над ремонтами, щоб забезпечити постачання. Ще раз скажу: ситуація серйозна, головне завдання «Укренерго» на цю хвилину: зберегти керованість енергосистеми. Саме для цього застосовуються аварійні відключення. Якщо ми запроваджуємо відключення – значить система все ще керована. Від чого ми захищаємо всіх – від колапсу енергосистеми, на який сподівається ворог», – додав він.

Голова «Укренерго» зазначив, що «зі зрозумілих причин» не наводить деталей руйнувань, але наголосив, що енергетики будуть відновлювати живлення «настільки швидко, наскільки дозволяють сили».

Одна людина загинула, шестеро були поранені внаслідок ракетних ударів російських військ по території України, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Також, за його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено близько 30 об’єктів: це і приватні будинки, і об’єкти критичної інфраструктури.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, близько 14:30 15 листопада російські загарбники вдарили по території України крилатими ракетами повітряного і морського базування. За повідомленням, до удару було залучено 14 літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95, кораблі Чорноморського флоту Росії та іранські ударні дрони-камікадзе Shahed-136/131.

Загалом, як повідомили у повітряних силах, було випущено понад 90 ракет: близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555 авіаційного базування з півночі Каспійського моря і з району Волгодонська (Ростовська область РФ), а також близько 20 ракет «Калібр» морського базування з акваторії Чорного моря і 10 дронів-камікадзе.

Українські військові, за попередніми даними, збили 73 із понад 90 крилатих ракет, а також всі 10 дронів «Шахед», запущених російськими силами по Україні під час масованого удару 15 листопада, повідомило командування.

Наразі знеструмлення тривають у Києві, а також у низці областей: Київській, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій і Чернігівській.