Харків і область без світла, ймовірно, до ранку – Синєгубов

У Харківській області всі населені пункти залишилися без електропостачання внаслідок російських обстрілів 15 листопада, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

В ефірі телемарафону він спрогнозував, що світла, ймовірно, не буде до ранку.

«У нас було два прильоти по Харкову, чотири – по Чугуївському району. Все це – об’єкти критичної енергетичної інфраструктури.... Світла немає ані в Харкові, ані в області, у жодному населеному пункті», – сказав Синєгубов.

За його словами, зараз пошкодження аналізують, і після цього можна буде говорити про терміни їх усунення.

«Складно робити прогнози, але найбільш імовірно, що людям доведеться залишатися без світла, як мінімум, до ранку. Але працюємо, щоб якнайшвидше подати електрику», – додав голова ОВА.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, близько 14:30 15 листопада російські загарбники вдарили по території України крилатими ракетами повітряного і морського базування. За повідомленням, до удару було залучено 14 літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95, кораблі Чорноморського флоту Росії та іранські ударні дрони-камікадзе Shahed-136/131.

Загалом, як повідомили у повітряних силах, було випущено понад 90 ракет: близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555 авіаційного базування з півночі Каспійського моря і з району Волгодонська (Ростовська область РФ), а також близько 20 ракет «Калібр» морського базування з акваторії Чорного моря і 10 дронів-камікадзе.

Українські військові, за попередніми даними, збили 73 із понад 90 крилатих ракет, а також всі 10 дронів «Шахед», запущені російськими силами по Україні під час масованого удару 15 листопада, повідомило командування.

Раніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що через сьогоднішні обстріли постраждали близько 15 енергетичних об’єктів у різних областях України.

Відтак наразі знеструмлення тривають у Києві, а також у низці областей: Київській, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій і Чернігівській.

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