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Уночі війська РФ з «Градів» били по Дніпропетровщині, є пошкодження інфраструктури – ОВА

У регіоні є проблеми зі світлом і водою, ремонтні роботи тривають

Російські війська минулої ночі з «Градів» обстріляли чотири громади Дніпропетровської області, є пошкодження енергетичної інфраструктури, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«Росіяни направили свої «Гради» та важку артилерію на чотири громади – Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську», – повідомив він у Telegram.

За словами Резніченка, понад 70 російських снарядів прилетіли вночі до Нікопольщини. Люди не постраждали, але в самому Нікополі пошкоджено 20 багатоповерхових та приватних будинків, близько десятка господарських споруд, коледж, автомобілі, газопровід та лінії електропередач. Наразі без електроенергії 6 тисяч абонентів.

Також через обстріл знеструмлено насосну станцію місцевого водоканалу, внаслідок чого понад 40 тисяч мешканців залишилися без води.

Ремонтні роботи тривають.

Нікопольський район фактично щоденно зазнає російських атак.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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