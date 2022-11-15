Вночі війська РФ «Градами» та важкою артилерією били по Дніпропетровщині – влада

Вночі російські війська випустили 60 снарядів з «Градів» та важкої артилерії по Дніпропетровщині, повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Вночі росіяни знову скерували свою зброю проти Нікопольщини. Обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади «Градами» та важкою артилерією. Випустили на мирні міста та села понад 60 снарядів», – повідомив Резніченко.

За його словами, у Нікополі снаряди влучили у багатоповерхові та приватні будинки і комерційне підприємство.

«Зачепили й лінії електропередачі та газогін. Знищили кілька господарських споруд. Всюди минулося без постраждалих. Деталі обстрілів ще уточнюються», – розповів він.

Резніченко також зазначив, що в інших районах області наразі спокійно.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.