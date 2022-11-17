Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

ЗСУ відбили атаки російських військ в районі 7 населених пунктів Донбасу – Генштаб

Розпочалася двісті шістдесят сьома доба російського широкомасштабного вторгнення

Українські військові відбили російські атаки біля семи населених пунктів – на Донеччині та Луганщині, повідомляє у фейсбуці Генштаб Збройних сил України.

«За минулу добу підрозділи сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, російські війська завдали 4 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Також, протягом минулої доби ракетного удару зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Запоріжжя.

Повідомляється, що українська авіація протягом минулої доби завдала ударів по двох позиціях зенітних ракетних комплексів військ РФ.

«Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 2 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади боєприпасів, а також 3 інших важливих об’єкти окупантів», – йдеться в повідомленні.

Російська сторона про втрати не повідомляє, перевірити інформацію з інших джерел в умовах війни не є можливим.

Розпочалася двісті шістдесят сьома доба російського широкомасштабного вторгнення.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG