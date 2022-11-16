Зеленський про ситуацію на Донеччині: «тримаємо позиції, попри десятки атак»

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 16 листопада заявив про те, що жорсткі бої тривають на Донеччині.

«Доповіді й повідомлення з Донеччини – без змін. Жорсткі бої тривають у тих же пунктах, що й раніше. Тримаємо позиції попри десятки атак», – сказав голова держави.

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Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) прогнозували, що Росія посилить наступальні операції в Донецькій області. Вони пов’язують це, зокрема, з виведенням російських сил з Херсонщини. Ці підрозділи російське командування може перекинути в Донецьку область для посилення наступальних операцій, кажуть в ISW.

Вранці в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що українські військові відбили російські атаки біля дев’яти населених пунктів на Донеччині. Противник продовжує наступ на трьох напрямках – Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському, зауважили військові.