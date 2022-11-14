Росія посилить наступальні операції в Донецькій області, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Вони пов’язують це, зокрема, з виведенням російських сил з Херсонщини. Ці підрозділи російське командування може перекинути в Донецьку область для посилення наступальних операцій. Що за сили були в росіян на Херсонському напрямку? Де саме їх можна буде побачити в найближчий час? Та що може цьому протиставити українські збройні сили? Радіо Донбас.Реалії аналізує ситуацію разом із військовим експертом Сергієм Кузаном.

Які сили були на правобережжі Херсона?

За оцінками Головного управління розвідки Міноборони України, на правобережжі Херсонщини перебувало угрупування приблизно в 20 тисяч військових. За словами голови Українського центру безпеки та співробітництва Сергія Кузана, там здебільшого перебували найбільш боєздатні підрозділи регулярної російської армії – десантно-штурмові війська, морська піхота, мотопіхотні бригади. Також туди перекидали мобілізованих, але це було вже в останній місяць.

«Це дійсно були, а може й залишаються абсолютно боєздатні підрозділи з кадровими військовими. Тож ці кадрові підрозділи – посилення російських військ на інших напрямках», – говорить Сергій Кузан.

Куди можуть перекинути?

Варіант того, що все виведене угрупування зберуть в якийсь один великий кулак і відправлять на якийсь один напрямок, виглядає малореалістичним, вважає Сергій Кузан. Хоча і такого варіанту розвитку подій повністю відкидати не варто.

Скоріше за все, підрозділи розподілять по різних напрямках відповідно до їхнього призначення. Частина, наприклад, залишиться на лівобережній Херсонщині. Декого можуть навіть відправити в Крим. Частина може відправитися обороняти Мелітопольський напрямок.



«Артилерія та підрозділи, що їй допомагають, залишаються на лівому березі. Там вже будується лінія оборони. Перша, друга та третя лінії. Також вони будують оборону на переході до Криму. Тож там теж потрібно буде підсилення. Це якраз про артилерійські частини, про мотопіхотні частини. Можливо, що морська піхота буде на півночі Криму та в районі озера Сиваш», – говорит Сергій Кузан.

А от що стосується десантно-штурмових підрозділів, то тут думка Сергія Кузана збігається з аналітиками Інституту вивчення війни. Їх з високою ймовірністю перекинуть на Донецький напрямок. І скоріше за все, в район Бахмута та Соледара.



«Росіянам тут потрібна хоча б якась перемога. Адже очевидно, що найманці ПВК «Вагнера» попри шалений тиск, попри значну підтримку артилерії, не можуть пробитися по лінії Бахмут-Соледар. Тож десантно-штурмові війська можуть підсилити той напрямок», – вважає Сергій Кузан.



Також цілком логічним може бути застосування десантно-штурмових підрозділів на двох інших локаціях, де зараз російські війська ведуть наступальні дії – Авдіївський або Новопавлівський напрямки. Відкривати ще одну ділянку для активного наступу навряд чи будуть, бо це буде сильне розпорошення сил. Однак, коли маєш справу з росіянами, треба бути готовим до всього, вважає Сергій Кузан.

Що Україна може протиставити?

Після відходу російськи військ з правого берега, певна частина військ вивільняється й в українського командування. Тож, вважає експерт, ними можна або підсилити якісь напрямки, або зробити окупаційним військам сюрприз – розпочати на певній ділянці новий контр-наступ.

В Інституті вивчення війни вважають, що українські сили на Донецькому напрямку опиняться у важких умовах, і Києву, ймовірно, доведеться відволікти війська для захисту від цих нових наступальних дій Росії. При цьому аналітик думають, що росіяни навряд чи досягнуть значних операційних здобутків, незважаючи на свої поновлені зусилля, хоча вони, ймовірно, з часом зможуть взяти Бахмут величезною ціною.

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