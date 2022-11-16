Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізацію ще на 90 днів

Верховна Рада України на своєму засіданні 16 листопада продовжила строк дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 19 лютого 2023 року. Про це у своїх телеграм-каналах повідомили депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

В Україні від 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію.

15 серпня Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану в країні на 90 діб – до 21 листопада 2022 року. Також того дня український парламент проголосував за затвердження указу про «продовження терміну проведення загальної мобілізації».

26 жовтня у НАЗК заявили, що влада має врегулювати норми виїзду чоловіків за кордон для зменшення корупційних ризиків. Як розповів заступник голови НАЗК Артем Ситник, указ президента про введення воєнного стану від 24 лютого «дослівно цитує Конституцію, допускає можливість таких обмежень щодо заборони виїзду за кордон в умовах воєнного стану на майбутнє, але не містить необхідної прямої заборони на виїзд».