На Харківщині через удар по критичній інфраструктурі є троє постраждалих – ОВА

Російські війська завдали ракетних ударів по Харківській області, є пошкодження критичної інфраструктури і поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Російські окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району. Зафіксовані влучання по критичній інфраструктурі. На жаль, постраждали 3 працівників, чоловіків госпіталізували до лікувальної установи», – повідомив Синєгубов у Telegram.

17 листопада Росія завдала удару по двох інфраструктурних об’єктах у Дніпрі. На одному з них виникла сильна пожежа. Повідомляється про 8 постраждалих. Ракетного удару в четвер завдано і по об’єкту інфраструктури на Одещині.

Два дні тому – 15 листопада – Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні, випустивши понад 90 ракет, більшість з яких збили українські сили ППО. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще шестеро людей травмовані. Також внаслідок обстрілу було пошкоджено близько 30 об’єктів – це і приватні будинки, і об’єкти критичної інфраструктури.

Після масованих ракетних атак мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.