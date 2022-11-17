Війська РФ завдали ракетного удару по Одещині – ОВА

Російські війська завдали ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Одеській області, повідомив голова ОВА Максим Марченко.

«Противник здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури в нашій області. Є загроза масованого ракетного удару по всій території України. Прошу жителів області перебувати в укриттях», – написав він у телеграмі.

Вранці 17 листопада по всій території України була оголошена повітряна тривога.

Два дні тому – 15 листопада – Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні, випустивши понад 90 ракет з півночі Каспійського моря, з Ростовської області та з акваторії Чорного моря. Більшість ракет збили українські сили протиповітряної оборони.

Внаслідок ударів одна людина загинула, ще шестеро людей травмовані. Також внаслідок обстрілу пошкоджено близько 30 об’єктів – це і приватні будинки, і об’єкти критичної інфраструктури.

Після масованих ракетних атак мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.