Війська РФ обстріляли газові родовища на сході України – «Нафтогаз»

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов повідомив, що сьогодні російські війська здійснили масований обстріл газовидобувної інфраструктури на сході країни.

«Наразі відомо про декілька зруйнованих об’єктів, інші зазнали пошкоджень різного ступеню. Спеціалісти «Укргазвидобування» оперативно прибули на пошкоджені об’єкти», – сказав Чернишов.

За його словами, наразі оцінюються наслідки та масштаби атаки.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, через російські удари по Ізюмському району пошкоджено об’єкти газодобувної галузі – газовики і рятувальники працюють над усуненням наслідків, додав він.

Сьогодні під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що російські війська запустили ракети на газовидобувні підприємства та держпідприємство «Південмаш» у Дніпрі. За його словами, армія РФ бомбить не лише об’єкти елекропостачання, а й газовидобуток.

Через російську атаку в Дніпрі постраждали, за останніми даними, 14 людей.