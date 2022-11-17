На Київщині влучань не було, «декілька об’єктів» збили – влада про ранкові атаки РФ

На Київщині влучань не було, «декілька об’єктів», які цілились в критичну інфраструктуру, збили сили ППО, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

«Сили ППО збили декілька ворожих об’єктів, що цілились у нашу критичну інфраструктуру. Прильотів в області немає. Проте маємо влучання в інших регіонах України, що впливає й на нашу енергосистему», – написав він у телеграмі.

За його словами, ситуація з електропостачанням в області залишається складною, за рішенням «Укренерго» тривають екстрені відключення.

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15 листопада Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні, зокрема по Київщині.

Керівник поліції області Андрій Нєбитов повідомляв про російський удар по одному з районів Київщини, який пошкодив 10 будинків. Був зафіксований ракетний удар у ще одному районі області, де також були пошкоджені будівлі. Внаслідок російської атаки на Київщині загинула людина.

Після масованих ракетних атак мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.