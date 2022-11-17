Біля Києва за останню годину збили дві ракети і один Shahed – влада

Біля Києва за останню годину збили дві ракети і один безпілотник Shahed, повідомляє у телеграмі Київська міська військова адміністрація.

«За останню годину в районі Києва наші повітряні сили збили дві крилаті ракети та один БПЛА Shahed», – йдеться у повідомленні.

Київська влада додає, що сили ППО знищили вже чотири дрони Shahed, зокрема повідомлялося про збиття двох БПЛА над Київським водосховищем.

Раніше у КМВА інформували про збиття двох крилатих ракет над Києвом.

Вранці 17 листопада по всій території України була оголошена повітряна тривога.

Росія 15 листопада здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Лише у Києві, за даними КМВА, підрозділи ППО збили 18 ракет з 21. Всього РФ випустила понад 90 ракет по регіонах України, більшість із них збили.

Влада Києва повідомила про щонайменше три влучання в житлові будинки –загинула людина, ще троє поранені.

Внаслідок російських ракетних ударів мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.