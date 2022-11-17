Над Києвом сили ППО збили дві крилаті ракети – влада

Над Києвом, за попередніми даними, сили ППО збили дві крилаті ракети, повідомляє у телеграмі Київська міська військова адміністрація.
«Попередньо над Києвом збито 2 крилаті ракети», – йдеться у повідомленні.
Даних щодо жертв та руйнувань немає, інформація уточнюється.
Також повідомлялося про роботу ППО на Київщині.
Вранці 17 листопада по всій території України була оголошена повітряна тривога.
Два дні тому – 15 листопада – Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні, випустивши понад 90 ракет з півночі Каспійського моря, з Ростовської області та з акваторії Чорного моря. Більшість ракет збили українські сили протиповітряної оборони.
Внаслідок ударів загинули дві людини, ще шестеро людей травмовані. Також внаслідок обстрілу пошкоджено близько 30 об’єктів – це і приватні будинки, і об’єкти критичної інфраструктури.
Після масованих ракетних атак мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.
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