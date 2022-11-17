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Над Києвом сили ППО збили дві крилаті ракети – влада

Даних щодо жертв та руйнувань немає

Над Києвом, за попередніми даними, сили ППО збили дві крилаті ракети, повідомляє у телеграмі Київська міська військова адміністрація.

«Попередньо над Києвом збито 2 крилаті ракети», – йдеться у повідомленні.

Даних щодо жертв та руйнувань немає, інформація уточнюється.

Також повідомлялося про роботу ППО на Київщині.

Вранці 17 листопада по всій території України була оголошена повітряна тривога.

Два дні тому – 15 листопада – Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні, випустивши понад 90 ракет з півночі Каспійського моря, з Ростовської області та з акваторії Чорного моря. Більшість ракет збили українські сили протиповітряної оборони.

Внаслідок ударів загинули дві людини, ще шестеро людей травмовані. Також внаслідок обстрілу пошкоджено близько 30 об’єктів – це і приватні будинки, і об’єкти критичної інфраструктури.

Після масованих ракетних атак мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.

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