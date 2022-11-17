Влада повідомляє про роботу ППО на Київщині

На Київщині працюють сили ППО, повідомив голова ОВА Олексій Кулеба.

«Київщина! Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. В області працює ППО. У жодному разі не фотографуйте місце прильоту та роботу ППО», – написав він у телеграмі.

15 листопада Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні, зокрема по Київщині.

Керівник поліції області Андрій Нєбитов повідомляв про російський удар по одному з районів Київщини, який пошкодив 10 будинків. Був зафіксований ракетний удар у ще одному районі області, де також були пошкоджені будівлі. Внаслідок російської атаки на Київщині загинула людина.

Після масованих ракетних атак мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.