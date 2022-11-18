Після російських атак майже половина енергосистеми України була виведена з ладу – Шмигаль

Після російських ракетних атак майже половина енергосистеми України виведена з ладу, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



«Майже половину нашої енергетичної системи виведено з ладу», – сказав Шмигаль.



За його словами, через це Україна потребує додаткової підтримки від європейських партнерів як в сфері енергетики, постачання додаткового обладнання, так і додаткової фінансової підтримки для закупівлі додаткових обсягів газу та іншої підтримки енергетичного сектору.

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Російські війська останнім часом регулярно завдають ударів по інфраструктурних об’єктах України, зокрема об’єктах енергетики. Через це українська влада застосовує планові та екстрені графіки вимкнення електроенергії.

Під час останнього масованого ракетного удару – 15 листопада – Росія випустила понад 90 ракет, більшість з яких збили українські сили ППО. Внаслідок ударів загинули дві людини, ще шестеро людей травмовані. Також внаслідок обстрілу було пошкоджено близько 30 об’єктів – це і приватні будинки, і об’єкти критичної інфраструктури.

Після російських ракетних атак близько десяти мільйонів українців залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.

У Кремлі заявили, що знищення української критичної інфраструктури і відсутність світла в багатьох регіонах України є наслідком «небажання української сторони виходити на переговори» з Росією.

У Міністерстві закордонних справ України у відповідь заявили, що «так само поводяться терористи ІДІЛ («Ісламська держава Іраку і Леванту», початкова назва угруповання, яке зараз частіше називають «Ісламська держава» – ред.): вбивають невинних людей, щоб виконали їхні вимоги. Росія діє як держава-терористка».