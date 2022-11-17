Без світла залишаються понад 10 мільйонів українців – президент

Без електрики станом на вечір 17 листопада залишаються понад 10 мільйонів українців, повідомив у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

«Увесь день триває ліквідація наслідків чергової ракетної атаки проти України. Знову аварійні відключення світла на додачу до планових, стабілізаційних. Станом на цей час понад 10 мільйонів українців без електрики. Найбільше – у Вінницькій області, на Одещині, Сумщині, у Києві. Ми робимо все, щоб нормалізувати постачання», – сказав президент.

За його словами, тільки за першу половину дня 17 листопада Силам оборони України вдалося збити шість російських крилатих ракет і п’ять «Шахедів». «На жаль, не всі, що були запущені терористами», – сказав Зеленський.

Голова держави додав, що українська сторона «знову й знову» повторює партнерам, що «лише повний захист українського неба вбереже і Україну, і Європу від багатьох можливих ескалацій російської агресії й точно спонукатиме Росію до справжнього припинення війни. Не до тієї пропаганди, яка зараз звучить із Кремля про нібито готовність до переговорів, щоб виграти трохи часу й зібратися з силами для нових ударів, а до справжнього миру».

Раніше сьогодні в «Укренерго» повідомили, що його фахівці повернули електропостачання близько 70% споживачів у низці областей центрального регіону і підготували високовольтні лінії для підключення в західному і дніпровському регіонах.

Після масованих російських ракетних атак 15 листопада Зеленський також повідомляв, що близько десяти мільйонів українців залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.

У Кремлі заявили, що знищення української критичної інфраструктури і відсутність світла в багатьох регіонах України є наслідком «небажання української сторони виходити на переговори» з Росією.

У Міністерстві закордонних справ України у відповідь заявили, що «так само поводяться терористи ІДІЛ («Ісламська держава Іраку і Леванту», початкова назва угруповання, яке зараз частіше називають «Ісламська держава» – ред.): вбивають невинних людей, щоб виконали їхні вимоги. Росія діє як держава-терористка».