У МЗС України прокоментували слова речника Путіна про обстріли як схиляння до переговорів

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували заяву речника президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова, який 17 листопада назвав знищення української критичної інфраструктури наслідком «небажання української сторони виходити на переговори».

«Так само поводяться терористи ІДІЛ («Ісламська держава Іраку і Леванту», початкова назва угруповання, яке зараз частіше називають «Ісламська держава» – ред.): вбивають невинних людей, аби виконали їхні вимоги. Росія діє як держава-терористка. Заява Пєскова має відкрити очі деяким країнам, які досі вірять, що Росія прагне переговорів. Російську агресію розмовами не зупинити. Її можна зупинити лише системами ППО, танками та РСЗВ», – написав у фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко.

Кількома годинами раніше Дмитро Пєсков сказав, що відсутність світла в багатьох регіонах України – це наслідки дій Києва.

«Небажання української сторони вирішувати проблему, виходити на переговори, більше того, дії української сторони щодо відмови від узгодженого розуміння тексту і так далі, ось це все наслідки», – заявив речник російського президента.

15 листопада російські військові завдали одного з найбільших обстрілів української інфраструктури за весь час повномасштабного вторгнення. Менший обсяг мала ракетна атака 17 листопада, але за числом загиблих і поранених цивільних обстріли, що відбулися в четвер, перевершили вівторкові.