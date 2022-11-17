Удар по Вільнянську: кількість загиблих зросла до семи – Тимошенко

Внаслідок удару по Вільнянську вночі проти 17 листопада виявили сімох загиблих, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко ввечері в четвер.
«На місці досі працюють десятки рятувальників, волонтери та комунальні служби. З-під завалів вилучено тіла сімох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Роботи тривають», – заявив він.
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Тимошенко вказав на те, російські війська завдали удару по житлових будинках у Вільнянську на Запоріжжі. В одному з будинків проживали три родини, загалом 10 людей.
Вільнянськ розташований за 18 км від обласного центру – Запоріжжя.
Запоріжжя та область регулярно зазнають російських атак.
Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.
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