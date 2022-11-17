У Кремлі після чергових ракетних ударів заявили, що Київ не хоче переговорів

Після чергових ракетних ударів по Україні в Кремлі знову заявили про переговори з Києвом. речник російського президента Дмитро Пєсков каже, що Україна не хоче переговорів.

«Українська сторона не хоче жодних переговорів. Спеціальна військова операція продовжується і її цілі мають бути досягнуті. Будь-які переговори мають цілі. Наші цілі добре відомі. І ці цілі можуть досягатися або за допомогою спеціальної військової операції або за допомогою переговорів», – сказав Пєсков, якого цитує російська агенція «Интерфакс».

Крім того, після чергових ракетних ударів РФ по українській інфраструктурі речник Путіна заявив, що відсутність світла в багатьох регіонах України – це наслідки дій Києва, у тому числі відмови від переговорів.

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Президент України Володимир Зеленський 11 листопада заявив, що не виключає мирних переговорів з Росією, але з «іншою» – «з тією, що справді готова до миру. Такою, яка готова визнати, що вони – окупанти». Але, за його словами, окрім ультиматумів, «нічого не чув від нинішнього президента РФ».

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким проведення переговорів з Росією неможливе, доки президентом там залишається Володимир Путін. Це сталося невдовзі після оголошення Москвою про анексію низки окупованих українських регіонів. Влада Росії раніше заявляла, що готова до переговорів, але не готова обговорювати долю окупованих територій.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».