Після ударів по інфраструктурі у Кремлі кажуть, що відсутність світла в Україні – це наслідки дій Києва

Речник російського президента РФ Дмитро Пєсков повторив тезу Москви, що ракетні удари завдаються по об’єктах інфраструктури України через її військовий потенціал.

«Йдеться про ті об’єкти інфраструктури, які прямо чи опосередковано стосуються військового потенціалу України та українського режиму», – сказав Пєсков, якого цитує російська агенція «Интерфакс».

При цьому він каже, що відсутність світла в багатьох регіонах України – це наслідки дій Києва, у тому числі відмовляються від переговорів.

«Небажання української сторони вирішувати проблему, виходити на переговори, більше того, дії української сторони щодо відмови від узгоджених розуміння тексту і так далі, ось це все наслідки», – заявив речник російського президента.

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Російські війська останнім часом регулярно завдають ударів по інфраструктурних об’єктах України, зокрема об’єктах енергетики. Через це українська влада застосовує планові та екстрені графіки вимкнення електроенергії.

Під час останнього масованого ракетного удару – 15 листопада – Росія випустила понад 90 ракет, більшість з яких збили українські сили ППО. Внаслідок ударів загинули дві людини, ще шестеро людей травмовані. Також внаслідок обстрілу було пошкоджено близько 30 об’єктів – це і приватні будинки, і об’єкти критичної інфраструктури.

Після масованих ракетних атак мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.