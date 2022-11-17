«Наводив ракети на енергетичні об’єкти Вінниччини». СБУ заявила про затримання російського агента

Служба безпеки України заявляє про затримання агента воєнної розвідки РФ, який «наводив» російські ракети на енергетичні об’єкти Вінниччини.



Як повідомляє пресслужба відомства, в ході багатоетапної спецоперації у Вінницькій області українська спецслужба викрила «розконсервованого» агента головного управління генштабу ЗС РФ.



«Зловмисник приховано збирав інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони на території регіону. Крім цього, він передавав агресору точні координати стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури та споруд системи життєзабезпечення», – йдеться у повідомленні.



У СБУ додають, що затриманим виявився колишній радянський військовий, який на початку 90-х звільнився з армії, вже тоді його завербували представники російської воєнної розвідки, які після розпаду СРСР перевели його в «режим очікування».



За даними відомства, з початку повномасштабного вторгнення з чоловіком зв'язався кадровий співробітник російського ГРУ і запросив «допомогу» у проведенні розвідувально-підривної діяльності проти України.



Для виконання «російських завдань», за даними СБУ, чоловік приховано спостерігав за українськими об’єктами і здійснював фото-, відеофіксацію, а отримані відомості передавав РФ через заздалегідь відпрацьований телеграм-канал у вигляді позначок на електронних картах з медіафайлами.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Об'єкти критичної інфраструктури Вінниччини неодноразово зазнавали російський ракетних ударів.

У червні СБУ повідомила про проведення понад 30 обшуків у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, у Дніпропетровській і Вінницькій областях. У спецслужбі заявили про нейтралізацію агентурної мережі ФСБ Росії – затримали 19 російських агентів.