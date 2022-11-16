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У Мелітополі припинилися трансляція російського ТБ – Генштаб ЗСУ

За даними штабу, в місті значні проблеми з водопостачанням

Протягом доби 16 листопада російські війська завдали два авіаційних, три ракетних удари і понад 13 обстрілів по українських позиціях та населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Також ракетного удару зазнав об’єкт цивільної інфраструктури Запоріжжя.

«У Мелітополі відключено трансляцію каналів російського телебачення. Також у місті фіксуються значні проблеми з водопостачанням», – також повідомляє командування.

Штаб звітує про пошкодження залізничного мосту в районі Чернігівки на Запоріжжі, що унеможливлює його використання російськими військами.

«Підтверджено успішне вогневе ураження місця розташування особового складу противника 15 листопада в районах населених пунктів Скадовськ, Новомиколаївка та Нова Маячка. Інформація щодо кількості втрат загарбників уточнюється», – йдеться в зведенні.

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Крім того, за даними командування, українські Сили оборони за добу завдали двох авіаційних ударів по російській техніці, влучивши по позиціях зенітних ракетних комплексів.

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