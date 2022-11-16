Директор ЦРУ зустрівся з Зеленським у Києві в день ракетної атаки – WP

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс 15 листопада зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Це сталося в день масованого ракетного удару Росії, повідомляє видання The Washington Post із посиланням на джерела.

Крім того, Бернс зустрівся з представниками української розвідки та обговорив попередження Росії про незастосування ядерної зброї. Про це очільник ЦРУ говорив на переговорах в Анкарі з головою Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним, зазначає The Washington Post.

Співрозмовник газети розповів, що під час ракетного удару по Києву Бернс перебував у безпеці в посольстві США.

CNN пише, що поїздка Бернса припала на той час, коли країни Заходу все більше переймаються тим, що Росія може застосувати ядерну зброю у війні з Україною. При цьому Бернс та інші офіційні особи раніше казали, що не вбачають доказів підготовки Москви до ядерного удару.

Зеленський зустріч із Бернсом поки що не коментував.

15 листопада Росія завдала один із наймасштабніших після початку війни ракетних ударів по Україні, було випущено майже 100 ракет. У тому числі удари завдавалися по цілях у Львівській області, що межує з Польщею. Внаслідок удару близько семи мільйонів домогосподарств залишилися без світла, повідомив Офіс президента України. Одна людина загинула, шестеро поранені.

15 листопада також стало відомо про падіння ракет на території Польщі поблизу кордону з Україною. Польська влада вважає, що це зброя російського виробництва, але доказів того, хто саме запустив ракети, немає.