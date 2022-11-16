Байден про падіння ракети у Польщі: «малоймовірно», що запуск був з Росії

Президент Штатів Джо Байден назвав «малоймовірним» те, що ракета, яка впала на території Польщі, була випущена з Росії. Про це він заявив після зустрічі з лідерами НАТО та G7 на Балі.



«Є попередня інформація, яка це спростовує. Я не хочу цього говорити, поки ми повністю не розслідуємо. Але малоймовірно, зважаючи на траєкторію, що вона була випущена з Росії. Але ми побачимо», – відповів він на запитання, чи була ракета випущена з Росії.

За його словами, учасники зустрічі лідерів НАТО та G7, на якій панувала «повна одностайність», погодилися підтримати польське розслідування інциденту.

Байден зазначив, що після з’ясування того, «що саме сталося», буде визначено «наступний крок».

Раніше заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель сказав, що повідомлення, які надходять із Польщі, є «дуже тривожними», додавши, що Вашингтон працює над визначенням того, що сталося, і відповідними наступними кроками.

Державний департамент спілкується з низкою партнерів щодо повідомлень і співпрацює з урядом Польщі, сказав Патель.

15 листопада польська влада заявила, що прем’єр-міністр Матеуш Моравецький скликав засідання Комітету національної безпеки через «кризову ситуацію». Речник уряду не навів деталей щодо причин скликання. Проте польські медіа повідомили, що дві російські ракети впали в районі селища Пшеводув у Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Згодом МЗС Польщі підтвердило падіння «ракети російського виробництва» на польській території 15 листопада, через це викликали посла Росії.

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Москва, своєю чергою, заперечила свою причетність до удару і назвала заяви польських медіа «провокацією».

Росія по регіонах України, в тому числі західних, 15 листопада випустила понад 90 ракет з півночі Каспійського моря, з району Волгодонська (Ростовська область РФ) та з акваторії Чорного моря. Більшість ракет збили українські сили протиповітряної оборони. Як повідомили в ЗСУ, до цієї масованої атаки Росія залучила 14 літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95, кораблі Чорноморського флоту Росії та іранські ударні дрони-камікадзе Shahed-136/131.