У НАТО, ЄС і США відреагували на повідомлення про падіння російських ракет у Польщі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що провів розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою про вибух на сході країни 15 листопада, спричинений, за даними польських ЗМІ, падінням двох російських ракет, які були запущені по Україні.

«Розмовляв із президентом Дудою про вибух у Польщі. Я висловив свої співчуття з приводу загибелі людей. НАТО стежить за ситуацією, а члени Альянсу проводять тісні консультації. Важливо, щоб усі факти були встановлені», – написав генсекретар НАТО у твітері.

Тим часом, заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель сказав, що повідомлення, які надходять із Польщі, є «дуже тривожними», додавши, що Вашингтон працює над визначенням того, що сталося, і відповідними наступними кроками.

Державний департамент спілкується з низкою партнерів щодо повідомлень і співпрацює з урядом Польщі, сказав Патель журналістам на брифінгу.

«Наразі ми не можемо підтвердити повідомлення чи будь-які подробиці. Ми визначимо, що сталося, і які будуть відповідні наступні кроки», – заявила також речниця Ради національної безпеки Білого дому Едріенн Вотсон.

За її словами, радник США з питань національної безпеки Джейк Салліван мав із цього приводу розмову з керівником Бюро національної безпеки Польщі Яцеком Сєвєрою.



Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

«Щойно говорив із Моравецьким (головою уряду Польщі – ред.). Запевнив його у повній єдності ЄС та солідарності у підтримці Польщі. Я пропоную провести координаційну зустріч у середу з лідерами ЄС, які беруть участь у G20 тут, на Балі», – написав Мішель у твітері.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн написала у твітері, що в ЄС занепокоєні повідомленнями про падінням ракет на території Польщі, що спричинило загибель двох людей.

«Занепокоєні повідомленнями про вибух у Польщі після масованого російського ракетного удару по українських містах. Висловлюю свої співчуття і найрішучішу підтримку і солідарність із Польщею та нашими українськими друзями. Ми уважно стежимо за ситуацією та підтримуємо зв’язок із польською владою та партнерами і союзниками», – написала вона.

Члени НАТО віддані колективній обороні, тому російський удар по Польщі може означати відповідь з боку Альянсу.

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Раніше президент України Володимир Зеленський закликав до реакції на удари російських ракет по Польщі.

15 листопада польська влада заявила, що прем’єр-міністр Матеуш Моравецький скликав засідання Комітету національної безпеки через «кризову ситуацію». Речник уряду не навів деталей щодо причин скликання.

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Проте польські медіа повідомили, що дві російські ракети впали в районі селища Пшеводув у Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей.

Москва, своєю чергою, заперечила свою причетність до удару і назвала заяви польських медіа «провокацією».

Росія 15 листопада випустила понад 90 ракет по регіонах України, більшість із них збили українські сили протиповітряної оборони. Внаслідок ударів мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.