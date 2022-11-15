Російські ракети в Польщі: Кулеба закликав скликати саміт НАТО і надати Україні винищувачі

Україна висловлює повну солідарність із Польщею і готова надати їй будь-яку необхідну підтримку, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 15 листопада.

Таким чином він прокоментував повідомлення про удари російських ракет по польській території.

«Колективна відповідь на дії Росії повинна бути жорсткою і принциповою. Серед таких негайних дій: саміт НАТО за участі України, аби розробили подальші спільні дії, які змусять Росію змінити свій курс на ескалацію, та надання Україні сучасних винищувачів, таких як F-15 та F-16, а також системи протиповітряної оборони», – перерахував він.

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Кулеба додав, що захист неба над Україною означає також і захист країн НАТО.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав до реакції на удари російських ракет по Польщі.

Раніше 15 листопада польська влада заявила, що прем’єр-міністр Матеуш Моравецький скликав засідання Комітету національної безпеки через «кризову ситуацію». Речник уряду не навів деталей щодо причин скликання.

Проте польські медіа повідомили, що дві російські ракети впали в районі селища Пшеводув у Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей.

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Москва, своєю чергою, заперечила свою причетність до удару і назвала заяви польських медіа «провокацією».

Росія 15 листопада випустила понад 90 ракет по регіонах України, більшість із них збили українські сили протиповітряної оборони. Внаслідок ударів мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.