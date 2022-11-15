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МЗС Польщі підтвердило падіння російської ракети на території країни, викликає посла РФ

«О 15:40 у селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, внаслідок чого загинули двоє громадян Польщі»

Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що викликає посла Росії через падіння «ракети російського виробництва» на польській території 15 листопада.

«15 листопада 2022 року з боку збройних формувань Російської Федерації тривав черговий багатогодинний масований обстріл всієї території України та її критичної інфраструктури. О 15:40 у селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, внаслідок чого загинули двоє громадян Польщі. У зв’язку з цією подією міністр закордонних справ Збігнєв Рау викликав посла Російської Федерації в МЗС і зажадав негайних детальних пояснень», – йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті МЗС Польщі.

Раніше в Міністерстві оборони Росії заперечили свою причетність до вибуху в Польщі і заявили, що повідомлення про це є «навмисною провокацією з метою ескалації ситуації».

У Польщі 15 листопада скликали екстрене засідання Бюро з національної безпеки. За його підсумками речник польського уряду Пьотр Мюллер повідомив, що Польща привела частину своїх військ у стан підвищеної готовності.

Агентство Reuters із посиланням на дипломатів повідомило, що посли НАТО 16 листопада проведуть зустріч на прохання Польщі на основі статті 4-ої Північноатлантичного договору.

Польща – країна НАТО. 4-та стаття передбачає консультації у разі загрози безпеці однієї з країн Альянсу. Таким чином, наразі не йдеться про іншу – 5-ту – статтю, в якій мовиться про колективну оборону в разі нападу на одну з країн НАТО.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав до реакції на удари російських ракет по Польщі.

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