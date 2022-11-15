Польща приводить військових у бойову готовність, посли НАТО зберуться на консультації

Польща привела свої війська в стан підвищеної готовності після екстреного засідання Бюро національної безпеки, скликаного 15 листопада на тлі повідомлень про падіння двох російських ракет на території Польщі, внаслідок чого загинули дві людини.

«Було ухвалене рішення підвищити стан готовності деяких бойових частин та інших силових служб», – сказав журналістам речник польського уряду Пьотр Мюллер після зустрічі у Варшаві.

Тим часом, керівник Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра повідомив у твітері про розмову президента Польщі Анджея Дуди з президентом США Джо Байденом. Подробиці цієї розмови наразі невідомі.

Агентство Reuters із посиланням на дипломатів повідомило, що посли НАТО 16 листопада проведуть зустріч на прохання Польщі на основі статті 4 Північноатлантичного договору.

Згідно з цією статтею, «сторони консультуватимуться між собою щоразу, коли, на думку якоїсь із них, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із сторін».

Один із дипломатів сказав, що Альянс буде діяти обережно та потребує часу, щоб перевірити, як саме стався інцидент.

Члени НАТО віддані колективній обороні, закріпленій у статті 5 договору Альянсу, але навіть якщо транскордонний удар буде підтверджено, відповідь, швидше за все, залежатиме від того, чи був він випадковим, чи навмисним.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав до реакції на удари російських ракет по Польщі.

15 листопада польська влада заявила, що прем’єр-міністр Матеуш Моравецький скликав засідання Комітету національної безпеки через «кризову ситуацію». Речник уряду не навів деталей щодо причин скликання.

Проте польські медіа повідомили, що дві російські ракети впали в районі селища Пшеводув у Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей.

Москва, своєю чергою, заперечила свою причетність до удару і назвала заяви польських медіа «провокацією».

Росія 15 листопада випустила понад 90 ракет по регіонах України, більшість із них збили українські сили протиповітряної оборони. Внаслідок ударів мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.