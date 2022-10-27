CNN: до України приїжджав директор ЦРУ

Директор ЦРУ Вільям Бернс відвідав Україну на початку цього місяця, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та іншими офіційними особами, повідомив американський телеканал CNN із посиланням на два джерела, яким відомо про поїздк.

«Перебуваючи там, він підтвердив зобов’язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі з російською агресією, включаючи продовження обміну розвідданими», – сказав CNN американський чиновник.

Інших подробиць про поїздку джерела не надали.

Повідомлення про візит Бернса до України з’явилися на тлі заяв влади США про те, що Сполучені Штати «дуже уважно» стежать за російським бряцканням ядерною зброєю, але «не бачать жодних причин для зміни ядерної позиції».

Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що інформацію про наслідки будь-якого застосування ядерної зброї передали безпосередньо президенту Росії Володимиру Путіну.

У вересні голова розвідки США Вільям Бернс заявив, що масштабне вторгнення в Україну може стати однією з найзначніших і найтриваліших помилок Путіна.