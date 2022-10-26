Білий дім: Росія може консультувати Іран щодо придушення протестів

Сполучені Штати вважають, що Росія може консультувати Іран щодо придушення масових протестів, викликаних смертю молодої жінки, заарештованої іранською поліцією моралі.

Пресссекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що адміністрація Джо Байдена «стурбована тим, що Москва може консультувати Іран щодо передових методів управління протестами, спираючись на великий досвід придушення» масових протестних демонстрацій.

Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, менш конкретно висловився щодо того, чи Кремль, за його даними, вже віддав наказ про такий крок.

«Можливо, вони розглядають можливість будь-якої підтримки для придушення протестів в Ірані. Ми бачимо ознаки того, що вони розглядають можливість навчання. На жаль, Росія має такий досвід», – сказав він.

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Кірбі також підтвердив інформацію про те, що іранський персонал перебуває на окупованих районах України, щоб допомогти російським силам у використанні бойових безпілотників для атак на цивільну інфраструктуру.

«Зараз вони перебувають у Криму, щоб допомогти цьому», – додав представник Ради нацбезпеки, маючи на увазі іранських військових.

Протести в Ірані розпочалися в середині вересня після загибелі 22-річної захисниці прав жінок Махси Аміні з курдської меншини. Її затримала і побила поліція моралі за спущений хіджаб. За даними правозахисників, внаслідок придушення акцій протесту в Ірані загинули щонайменше 215 людей, в тому числі 27 дітей.