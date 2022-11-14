ЗМІ повідомили про зустріч голови ЦРУ із «російським колегою» в Анкарі

В Анкарі відбуваються переговори голови Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільяма Бернса з «його російським колегою», повідомляє у понеділок агенція Reuters із посиланням на джерело у Білому домі.

За словами співрозмовника агентства, мета розмови Бернса – передати сигнал від Вашингтона про наслідки можливого застосування Росією ядерної зброї. Повідомляється, що війну Росії проти України не обговорюють.

Імені представника російської сторони від розвідки не називають. Службу зовнішньої розвідки РФ очолює Сергій Наришкін.

Журналістка CNN Наташа Бертранд, яка висвітлює діяльність Білого дому, написала у твітері, що Бернс справді зустрічається з Наришкіним. Крім ядерних ризиків, за даними Бертранд, сторони обговорюють питання, пов’язані з американськими громадянами, які перебувають у російських в’язницях.

Представник Кремля Дмитро Пєсков раніше заявив, що не може ні підтвердити, ні спростувати інформацію про переговори в Анкарі. Але потім російським ЗМІ він таки підтвердив, що переговори відбулися – «з ініціативи США».

Востаннє представники Москви та Вашинтона зустрічалися в Женеві 10 січня для переговорів щодо гарантій безпеки.