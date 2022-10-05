Американські ЗМІ: у розвідці США вважають, що Україна причетна до загибелі Дугіної

Спецслужби США вважають, що вибух автомобіля, в результаті якого загинула донька пов’язаного російського ультраправого ідеолога Олександра Дугіна, був санкціонований окремими представниками українського уряду – про це пише, зокрема, американське видання The New York Times, посилаючись на неназваних посадовців.

За даними джерел журналістів, Сполучені Штати не брали участі в підготовці нападу, не знали про нього і виступили б проти, якби з ними проконсультувалися.

Досі незрозуміло, хто, на думку США, погодив вбивство, і чи вважає американська розвідка, що президент України Володимир Зеленський знав про цю операцію чи санкціонував її.

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Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заперечив причетність Києва до вибуху одразу після повідомлень про нього.

Відповідаючи на запитання NYT про оцінку даних розвідки США 4 жовтня, Подоляк повторив цю позицію.

«Знову ж таки, я підкреслю, що будь-яке вбивство під час війни в тій чи іншій країні повинно нести з собою якесь практичне значення. Воно повинно досягати певної мети, тактичної або стратегічної. Такі, як Дугіна, не є тактичною чи стратегічною метою для України», – сказав Подоляк.

Представники США, яких також цитує CNN, говорили на умовах анонімності з огляду на секретність інформації.

Українські урядовці не відповіли одразу на запити CNN і The New York Times щодо коментарів. Медіа заявили, що американські агентства, в тому числі ЦРУ, відмовилися від коментарів.

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Речник Державного департаменту США Нед Прайс 22 серпня заявив, що Сполучені Штати однозначно засуджують навмисні напади на мирних жителів будь-де.

Тоді він відмовився сказати, чи знав Вашингтон, хто стоїть за нападом, у результаті якого загинула Дугіна.

Якщо розвіддані, які вказують на участь України, є точними, це може означати розширення таємних операцій Києва. Українські удари наразі всередині Росії здебільшого обмежувалися атаками на склади пального та військові бази в містах уздовж російсько-українського кордону.

Український уряд також не заперечував вбивства посадовців, призначених російською окупаційною владою, в непідконтрольних регіонах України.

Увечері 20 серпня в російському Підмосков’ї підірвався автомобіль 29-річної Дар’ї Дугіної, яка загинула на місці. Як повідомляють російські медіа, Дугіна з батьком, Олексанром Дугіним, була на заході, після якого вони планували поїхати разом, проте зрештою опинилися в різних автомобілях.

Олександр Дугін – один із ідеологів «русского мира», він виступав за введення російських військ в Україну та окупації практично всієї її території. Вважається, що ідеї Дугіна впливають на політику Кремля. Дар’я Дугіна поділяла ідеї батька і займалася громадською діяльністю. Разом із батьком її було внесено до санкційних списків Великої Британії.

Федеральна служба безпеки Росії 22 серпня звинуватила у вбивстві громадянку України, яка нібито виїхала до Естонії. Згодом у російських медіа поширилися повідомлення, що підозрювана нібито служила в полку «Азов». Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Київ непричетний до підриву автомобіля Дугіної.

У полку «Азов» заявили, що згадана ФСБ жінка «не має жодного відношення до полку «Азов».