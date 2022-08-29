ФСБ Росії заявляє про причетність ще одного громадянина України до загибелі Дугіної

Федеральна служба безпеки Росії заявляє, що до вбивства Дар'ї Дугіної нібито причетний ще один громадянин України – Богдан Циганенко.



Як повідомила пресслужба ФСБ, підозрюваний нібито зібрав вибуховий пристрій разом із ймовірною виконавицею замаху Наталією Вовк та забезпечив її підробленими автомобільними номерами та документами. Стверджується, що до Росії він прибув через Естонію, а за день до вбивства Дугіної покинув країну.



Спецслужба опублікувала кадри з камер спостереження, на яких, як стверджується, є Циганенко. На одному фрагменті він в'їжджає до країни, а на іншому, ймовірно, їде в одній машині з Вовк.



Російська спецслужба також стверджує, що камери спостереження зафіксували, що Вовк стежила за Дугіною незадовго до вбивства. Циганенко та Вовк ФСБ називає учасниками української «диверсійно-терористичної групи». Київ заперечує причетність до замаху.

Нові звинувачення ФСБ РФ українська сторона наразі не коментувала.

Увечері 20 серпня в російському Підмосков’ї підірвався автомобіль Дар’ї Дугіної – дочки праворадикального філософа та ідеолога «російського світу» Олександра Дугіна. Як повідомляють російські медіа, Дугіна з батьком була на заході, після якого вони планували поїхати разом, проте зрештою опинилися в різних автомобілях.

Через два дні – 22 серпня – ФСБ Росії прозвітувала про розкриття вбивства Дар’ї Дугіної. У підготовці та вчиненні злочину російська сторона звинуватила спецслужби України. ФСБ назвала громадянку України Наталію Вовк підозрюваною у вбивстві.

Олександр Дугін – один із ідеологів «русского мира», він виступав за введення російських військ в Україну та окупації практично всієї її території. Вважається, що ідеї Дугіна впливають на політику Кремля.

Дар’я Дугіна поділяла ідеї батька і займалася громадською діяльністю. Разом із батьком її було внесено до санкційних списків Великої Британії.