Понад 600 військових – у Генштабі оновили дані про втрати армії РФ за добу

За добу 15 листопада російські військові втратили загиблими ще 630 осіб. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну були вбиті 82 710 російських військових, ідеться в повідомленні Генштабу.
Крім того, за даними штабу, російські війська втратили:
танків ‒ 2871 (10 – за останню добу)
бойових броньованих машин ‒ 5797 (+24)
артилерійських систем – 1860 (+10)
РСЗВ – 393
засобів ППО ‒ 209 (+1)
літаків – 278
гелікоптерів – 261
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1525 (+14)
крилатих ракет ‒ 474 (+75)
кораблів/катерів ‒ 16
автомобільної техніки й автоцистерн – 4360 (+9)
спеціальної техніки ‒ 160
21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.
За даними Пентагону, станом на 9 листопада у повномасштабній війні в Україні було вбито і поранено понад 100 тисяч російських військовослужбовців.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.
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