Понад 600 військових – у Генштабі оновили дані про втрати армії РФ за добу

За добу 15 листопада російські військові втратили загиблими ще 630 осіб. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну були вбиті 82 710 російських військових, ідеться в повідомленні Генштабу.

Крім того, за даними штабу, російські війська втратили:

танків ‒ 2871 (10 – за останню добу)

бойових броньованих машин ‒ 5797 (+24)

артилерійських систем – 1860 (+10)

РСЗВ – 393

засобів ППО ‒ 209 (+1)

літаків – 278

гелікоптерів – 261

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1525 (+14)

крилатих ракет ‒ 474 (+75)

кораблів/катерів ‒ 16

автомобільної техніки й автоцистерн – 4360 (+9)

спеціальної техніки ‒ 160

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону, станом на 9 листопада у повномасштабній війні в Україні було вбито і поранено понад 100 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.